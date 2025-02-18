FETÖ'cü Eski Polis Tokat'ta Yakalandı

Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, söz konusu terör örgütüne ilişkin yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen U.Ş., yakalandı.
Eski polis memuru olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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