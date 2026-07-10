FETÖ darbe girişiminde İstanbul'da 2 bin 35 sanık yargılandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 iddianame kapsamında açılan davalarda 2 bin 35 sanık yargılandı.

Hükümeti devirmek hedefiyle 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen ve 253 şehit verilen hain darbe girişimi sonrası devletin kılcal damarlarına sızan FETÖ mensuplarının tespit edilerek adalete teslim edilmesi amacıyla kapsamlı soruşturmalar yürütüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yürütülen soruşturmalar kapsamında, gizlenen, gaybubet evlerinde kalan ve örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbe girişiminde İstanbul'da 5 polis, 3 asker ve 92 sivil şehit oldu. Darbe girişiminin anlaşıldığı ilk anlardan itibaren harekete geçen başsavcılık çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki olaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali, İstanbul Valiliğini işgal girişimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik tank ve helikopterli saldırılar ile Atatürk Havalimanı'nın işgaline ilişkin 28 iddianame hazırlandı.

Bu iddianamelerde yer alan toplam 2 bin 35 sanık hakkında dava açıldı.

Binlerce sayfalık iddianamelere ilişkin aylarca süren yargılamalar, sanık sayılarının fazla olması nedeniyle Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonu başta olmak üzere kentteki büyük duruşma salonlarında gerçekleştirildi.

Yargılamalar sonucunda beraat edip tahliye olan sanıkların yanı sıra "Anayasayı ihlal" başta olmak üzere çok sayıda suçtan hapis cezaları verildi. Pek çok sanığın cezası da üst mahkemelerce onandı.