Bakanlıktan 15 Temmuz'un 10. yılında kapsamlı anma programı - Son Dakika
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Bakanlıktan 15 Temmuz'un 10. yılında kapsamlı anma programı

11.07.2026 11:38
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ darbe girişiminin 10. yılında yurt içi ve dışında şehitler için mevlit okutulması, müzelerde etkinlikler düzenlenmesi, sahne gösterileri ve sergiler gibi bir dizi anma programı gerçekleştirecek.

YASEMİN KALYONCUOĞLU/FATMA NUR CANDAN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında şehitlerin anısına mevlitler okutulacak, sahne etkinlikleri ve müzelerde anma programları düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve ilgili kurumları tarafından, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında çok sayıda program ve etkinlik gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, 54 ilde belirlenen müzelerde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Etnografya Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'nde gaziler ağırlanacak, paneller, mehteran gösterimleri ve müzik dinletileri yapılacak.

İstanbul'da ise Ayasofya Tarihi Müzesi, Kız Kulesi Müzesi, Hafıza 15 Temmuz, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Arkeoloji müzelerinde çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz anılacak.

15 Temmuz sahne sanatlarında yer buluyor

Bakanlık tarafından geçmişten ders alarak toplumsal hafızanın diri tutulması, benzer tehditlere karşı ortak bilinç geliştirilmesi ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin sanat aracılığıyla izleyiciye aktarılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Opera ve Balesince "İrade Bizim Zafer Bizim", Antalya Devlet Opera ve Balesince "Kahramanlık Türküleri ile 15 Temmuz Konseri", İstanbul Devlet Opera ve Balesince "Vatan Uğruna", Mersin Devlet Opera ve Balesince "İrade Bizim Zafer Bizim", Samsun Devlet Opera ve Balesince "Müze Konseri" etkinlikleri yapılacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu ve diğer sanat birimlerinden sanatçıların katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan "Destanları Kahramanlar Yazar" adlı sahne gösterisi CSO Ada Ankara'da sahnelenecek.

Ayrıca, "İrade Bizim Zafer Bizim" temalı afiş tarzında sanat çalışmaları Ankara Resim ve Heykel Müzesi ana giriş fuaye alanında 10-19 Temmuz tarihleri arasında sergilenecek.

Çin'den Makedonya'ya çeşitli ülkelerde anma programları

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bakanlığın yurt dışı teşkilatı tarafından farklı ülkelerde anma ve farkındalık odaklı faaliyetler yapılacak.

Bu kapsamda, Bakanlığın Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerince ABD, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İsveç, Japonya, Polonya, Kırgızistan, Makedonya, Sırbistan, Türkmenistan ve Yunanistan'da bilgilendirici ve farkındalık artırıcı paylaşımlar yapılacak.

Ayrıca, İsviçre'de panel ve fotoğraf sergisi ile Rusya, Macaristan, Türkmenistan ve Yunanistan'da fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek. Sırbistan'da ise FETÖ konulu makale yayımlanacak.

Yunus Emre Enstitüsünce, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla yurt dışındaki Türk Kültür Merkezlerinde çeşitli programlar tertip edilecek.

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) da 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında, Arnavutluk, Afganistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Filistin, Kırgızistan, Kolombiya, Moldova, Somali, Sırbistan, Tunus ve Yemen'de fotoğraf sergileri, belgesel çekimi ve gösterimi, şehitler parkı kurulması gibi çeşitli projeler ve anma etkinlikleri düzenleyecek.

"Türkçe sınıfı", "fidanlık" gibi bazı projeler de 15 Temmuz anısına gerçekleştirilecek.

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Darbeler" kitabı üniversitelere dağıtılacak

15 Temmuz kapsamında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu yayınları arasında yer alan "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Darbeler" isimli kitabın üniversiteler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz dağıtımı yapılacak.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca, Yüksek Kurumun Bilkent yerleşkesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Sergisi" düzenlenecek.

Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Tarih Kurumunca da 14 Temmuz'da günün anlam ve önemine yönelik dört panelistin katılımıyla panel yapılacak.

Vakıflardan şehitler için 2 bin 520 hatmi şerif

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) de 81 ildeki 253 merkez camide, 253 şehidin anısına mevlit okutulacak ve katılımcılara ikramda bulunulacak. VGM tarafından 2 bin 520 hafızlık desteği alan öğrenciye şehitlerin her biri için 2 bin 520 hatmi şerif okutulacak.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) da günün anlam ve önemine uygun çeşitli programlar düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakanlıktan 15 Temmuz'un 10. yılında kapsamlı anma programı - Son Dakika

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