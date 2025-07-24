FETÖ Davasında Eski Yargıtay Üyelerine Hapis Cezası - Son Dakika
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FETÖ Davasında Eski Yargıtay Üyelerine Hapis Cezası

24.07.2025 19:21
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Balyoz davasında FETÖ talimatıyla karar veren eski yargıtay üyeleri hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Balyoz davasında yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri gerekçesiyle yargılanan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyeleri Ahmet Toker, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda görülen 5 sanıklı davanın duruşmasında, başka suçtan tutuklu Ahmet Toker ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, diğer sanıklar Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman ile bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararının ise henüz infaz edilemediği bildirildi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya tarafından dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından, müşteki emekli Tümgeneral Bekir Memiş'in dinlenilmesine geçildi.

Memiş, Balyoz davası kapsamında 3 yılı aşkın süre tutuklu kaldığını, yerel mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, Yargıtay 9. Ceza Dairesince de hukuksuz biçimde hakkındaki mahkumiyet hükmünün onandığını belirtti.

AYM'ye yaptıkları bireysel başvuruda, "adil yargılama hakkının ihlal edildiği" sonucuna varıldığını ve yeniden yargılaması sonucu beraat ettiğini anlatan Memiş, sahte delillerle ve sanıkların örgüt talimatıyla hareket etmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.

Memiş, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmasına karar verilmesini talep etti.

Müşteki beyanının ardından esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraat taleplerini mahkeme heyetine iletti.

Hüküm

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından AYM Başkanı Özkaya, Yüce Divan heyetinin hükmünü açıkladı.

Buna göre, hakkındaki yakalama kararı henüz infaz edilemeyen Fikriye Şentürk'ün dosyasının ayrılmasına, sanık Ekrem Ertuğrul'un ise atılı suçu işlediğine dair delil bulunmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Toker, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman'a ise "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

3 sanık FETÖ'den hüküm giymişti

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verilmiş, bu cezanın bozulması üzerine yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

Kaynak: AA

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