FETÖ\'den Aranan Eski Komiser Yakalandı

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ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U.'nun adresi tespit edildi. Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan B.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.