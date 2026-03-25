FETÖ'den Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
FETÖ'den Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

FETÖ\'den Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
25.03.2026 17:33
İzmit'te, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
SON DAKİKA: FETÖ'den Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
