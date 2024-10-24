FETÖ Elebaşı Gülen için Cenaze Töreni

(ANKARA) - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Kuzey New Jersey'deki küçük bir stadyumda cenaze töreni düzenlendi. FETÖ elebaşı, Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde defnedilecek.
FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen pazar günü ABD'de hayatını kaybetmişti. 80 yaşında vefat eden Gülen için bugün yoğun polis koruması altında, Kuzey New Jersey'deki küçük bir stadyumda cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Gülen, Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde, çeyrek asır boyunca yaşadığı çiftlik evinin arazisine gömülecek.
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