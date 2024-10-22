Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay - Son Dakika
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Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de tedavi gördüğü hastanenin 251 numaralı odasında öldü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de şehit düşen vatandaşlarımızın sayısının 251 olması dikkat çekti.

22.10.2024 18:12
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen önceki gün sabah saatlerinde öldü. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören Gülen, ölmeden önce evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay

GÜLEN'İN ÖLDÜĞÜ ODA NUMARASINDA DİKKAT ÇEKEN TESADÜF

Terörist başı Gülen, hastanenin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldü. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 masum insanı şehit eden terör örgütü elebaşının 251 nolu odada ölmesi dikkat çekti.

Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen\'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
Kaynak: İHA

Uluslararası, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • barış özcan:
    Verdiği mesajın cevabını Cehennem de alır artık. 199 21 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    Darısı inşallah Tayyibin başına 63 141 Yanıtla
    Osman Yılmaz:
    sonra sendemi sira 0 0
    Seda Kılıç:
    Kurban ol Tayyibin ayak tırnağına!! 0 0
    ahmet bekdaş:
    ülkenin cumhurbaşkanı hakkında bunları söyleyemezsin biraz karakterli ol 0 0
    İdris İğneci:
    darısı ananın başına 0 0
    Murat Zor:
    yaprak kafalı. 100 yıldır siz ne yaptınız bu ülkeye. Bu yorumları yapanlar. tespit edilsin 0 0
  • Murat Saka:
    Ölmüywcekmi sandın kendini meymenetsiz şimdi hesap zamanı 153 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    0 sümüklü peceteri kime bıraktıysa her gün opüyordurlar dir artık yas tutuyorlardur 90 13 Yanıtla
  • Ali :
    Bu malukatin din ile bir alakasi yok. Buna Tapanlarin vay haline. Buna tapanlarin putpereslikden bir farki yok. 85 16 Yanıtla
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