FETÖ Firarisi Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.Ö'nün (43) saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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