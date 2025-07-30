FETÖ Firarisi Kayseri\'de Yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D, Bünyan ilçesinde yakalandı.
Firarinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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