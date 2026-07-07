FETÖ Firarisi Seydikemer\'de Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele şubeleri ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.Ç, Seydikemer ilçesinde saklandığı arazide yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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