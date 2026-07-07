FETÖ Firarisi Seydikemer'de Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Firarisi Seydikemer'de Yakalandı

FETÖ Firarisi Seydikemer\'de Yakalandı
07.07.2026 22:44
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FETÖ üyesi olduğu kesinleşen firari İ.B.Ç. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele şubeleri ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.Ç, Seydikemer ilçesinde saklandığı arazide yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seydikemer, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Muğla, Terör, Son Dakika

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