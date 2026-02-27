FETÖ Hükümlüsü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü eski astsubay F.D. (36) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
