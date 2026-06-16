FETÖ Hükümlüsü Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. yakalandı.
FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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