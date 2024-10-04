FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu\'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun görev yeri değişti. Daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan sorumlu olan Çorumlu'ya anık Koruma, Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlıkları bağlandı. Yapılan değişiklik, "FETÖ ile mücadele sekteye mi uğrayacak?" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

04.10.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın imzasıyla yeni görev değişikliği genelgesi yayımlandı. Genelgeyle birlikte Emniyet Genel Müdür Yardımcıları arasındaki görev dağılımı tekrar yapıldı. Genel müdür yardımcılarının kendilerine verilen görevlerin dışında, diğer işlerin de yürütülmesinden sorumlu olacakları belirtildi. Ayrıca, bir Genel Müdür Yardımcısının görevde bulunmaması durumunda, yazılı sıraya göre bir sonraki yardımcı vekaleten görevi yürütecek.

FETÖ İLE MÜCADELENİN SİMGE İSMİ MAHMUT ÇORUMLU'YA YENİ GÖREV

Değişiklikler arasında bir tanesi hemen göze çarptı. FETÖ ile mücadelede simge isimler arasında yer alan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti. Daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Çorumlu'ya pasif denecek bir başkanlık bağlandı. Çorumlu'ya Tanık Koruma, Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlıklarının sorumluluğu verildi.

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

DEĞİŞİKLİK, TEPKİLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Söz konusu değişiklik tepkilere neden oldu. Çorumlu'nun yeni göreve atanmasıyla, "FETÖ'yle mücadele sekteye mi uğrayacak?" sorularını da beraberinde getirdi.

"GUGUK KUŞU" PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Mahmut Çorumlu, 2023 yılında yaptığı bir paylaşımda "Yine Guguk kuşları… o kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşımını 2024 yılında yeniden alıntılayan Çorumlu, "Yeniden, yine guguk kuşları" demişti. Çorumlu'nun bu mesajıyla kendilerini gizlemeye çalışan kripto FETÖ'cüleri işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı.2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Sayın Mahmut ÇORUMLU iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahmut Çorumlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    işini iyi yapan degişmemeli işini iyi yapmayanı defedin gitsin anında 20 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Kızaga almışlar resmen. 14 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    hikayeden sprumluydu tiyatro 4 6 Yanıtla
  • Servet Gemici:
    guguk demiş gitmiş ?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
10:02 Ünlü Rapçi Diddy Combs’un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood’daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 22:10:49. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement