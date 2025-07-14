FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz'da şehit olan muhtarın eşi hayatını 2 çocuğuna adadı - Son Dakika
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FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz'da şehit olan muhtarın eşi hayatını 2 çocuğuna adadı

FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz\'da şehit olan muhtarın eşi hayatını 2 çocuğuna adadı
14.07.2025 11:15
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü askerlerin kurşunlarıyla şehit olan Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, hayatını 2 çocuğuna adayarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü askerlerin kurşunlarıyla şehit olan Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, hayatını 2 çocuğuna adayarak acısını dindirmeye çalışıyor.

15 Temmuz gecesi Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal etmeye çalışan vatan hainlerine "Millete kurşun sıkmayın, silahlarınızı teslim edin." çağrısında bulunan 49 yaşındaki muhtar Mete Sertbaş, mahalle sakinleriyle FETÖ'cü askerlere karşı korkusuzca direnirken göğsünden vurularak şehit edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçerken, o gün canını ortaya koyarak vatanı savunmak için şehit olan Muhtar Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, hayatını 2 evladına adayarak acısını hafifletmeye çalışıyor.

İki dönem muhtarlık yaptığı Acıbadem Mahallesi'nde çalışmaları ve kişiliğiyle mahallelinin sevgisini kazanan şehit muhtar Mete Sertbaş adına Acıbadem'de park ve okul bulunuyor.

"Hüzün, özlem ve gurur yaşıyorum"

Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, darbe girişiminin 9. yılında yaşadığı zorlu süreci, eşinin adının verildiği Acıbadem'deki Şehit Muhtar Mete Sertbaş Parkı'nda AA muhabirine anlattı.

Sertbaş, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde televizyonda FETÖ'cü askerleri gören eşinin gelen telefon üzerine evden çıktığını söyledi.

O sırada "Mete, nereye gidiyorsun?" diye sorduğu eşinin, "Siz evde kalın, ben çıkıyorum." dediğini aktaran Sertbaş, daha sonra eşinin Acıbadem metrobüs üst geçidinde görüldüğünü ve vatandaşların tekbir sesleriyle oradan geçtiğini duyduğunu belirtti.

Sertbaş, eşinin o sırada Türk Telekom ile muhtarlığa doğru çağırıldığını ifade ederek, "Mete de oraya doğru gidince bir alışveriş merkezi yönünden tanklar ve askerler Türk Telekom'un önüne doğru gelip burayı yuvarlak içine alıyor. İçinde Mete ile yaşlı teyze ve amcamız da var. Mete, 'Komutanım, burada ne işiniz var? Evinize, kışlanıza dönsenize. Bak bu amca ve teyze bizim mahalleden.' derken yüzbaşı vuruyor." diye konuştu.

Darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılda çok zor süreçten geçtiklerini dile getiren Sertbaş, ilk 4 ay evinin boş kalmadığını, vatandaşların ve devlet yetkililerinin kendisini yalnız bırakmadığını anlattı.

Sertbaş, çocuklarının da çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Kızım 12, oğlum da 5 yaşındaydı. Onların psikolojisine inmek, duygularını anlamak çok zordu benim için. Ben de yaklaşık 1,5 sene tedavi gördüm. Haliyle hepimizin psikolojisi bozuldu. Bir program olduğunda devletimizin yanında oluyorum, koşturuyorum. Hüzün, özlem ve gurur yaşıyorum." ifadesini kullandı.

"Rabb'im, bu kötü olayı Türk milletine bir daha yaşatmasın"

Eşi olmadan bir yanının hep eksik kaldığını dile getiren Rahşan Sertbaş, şunları kaydetti:

"Evli çiftleri, mutlu insanları görüyorum. Biz de o günleri yaşadık, biz de gençtik ve mutluyduk. Bizim de güzel evliliğimiz oldu ama Allah böyle nasip etti. Hem gurur hem de hüzün oldu. Zor bir süreç. Hayatımı çocuklarıma adadım. Okullarıyla ilgilendik, güzel okullarda okuyorlar. Oğlum 14 yaşında, bu sene liseye başlayacak, kızım da üniversite 2. sınıfta Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümü'nde okuyor. Çocuklarımın iyi yerlere geldiğini görürsem daha da mutlu olacağım."

Sertbaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2024'te ölümüne ilişkin, "Milletimizin gözü aydın, sevindik tabii. İçimize biraz da olsa su serpildi. Daha kimse güçlenemez, onlar da dağıldı gitti. Devletimiz çok güzel çalışıyor. İçişleri Bakanı'mız çok güzel başarılara imza attı. Her geçen gün daha çok kişi yakalanıyor. Çalışmalar da çok güzel, başarılılar." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmamasını istediğini vurgulayan Sertbaş, "Unutulmayacak zaten. Gençlerimiz bu konuda biraz daha duyarlı olsun, bizi tanısın, anlasın. Gençlerimizin bu konuda her şeyi bilmelerini çok istiyorum. Çok zor süreçten geçtik. Bu sene 9. yılımızı yad edeceğiz. Rabb'im, bu kötü olayı Türk milletine bir daha yaşatmasın." dedi.

Sertbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ekim 2016'da kendisini evinde ziyaret ettiğini aktararak, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Acıbadem'de bir parka eşinin isminin verilmesine ilişkin Sertbaş, "Allah razı olsun, çok güzel yaptılar. Çocuklar burada oynuyor, ders çalışıyor, sohbet ediyor. Parkta güzel oyun ve gösteriler yapılıyor. Aynı zamanda Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulumuz da var. Burası kendisinin ilkokulda okuduğu okuldu." diye konuştu.

Rahşan Sertbaş, eşinin adının her zaman yaşayacağını belirterek, "Bunlar çok güzel ve gurur verici. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, her zaman duacıyız, sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Kaynak: AA

Acıbadem Mahallesi, Darbe Girişimi, Türk Telekom, 15 Temmuz, Politika, Üsküdar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz'da şehit olan muhtarın eşi hayatını 2 çocuğuna adadı - Son Dakika

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