Hazırlıklar başladı! FETÖ\'nün karargahında olağanüstü hareketlilik

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

FETÖ'NÜN KARARGAHINA İŞ MAKİNELERİ GETİRİLDİ

ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiği görüntülendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı. Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti. FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.