Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik - Son Dakika
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Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik

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ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömmek için Pensilvanya'daki karargahlarına iş makineleri getirildi. Defin yeri belirsizliğini korurken, güvenlik önlemleri artırıldı.

22.10.2024 22:17
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

FETÖ'NÜN KARARGAHINA İŞ MAKİNELERİ GETİRİLDİ

ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiği görüntülendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı. Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti. FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

Hazırlıklar başladı! FETÖ\'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    türkiyede futbolun fetö yapılandırılması derhal açığa çıkmalıdır sorgulanmalı yargılanmalıdır 32 22 Yanıtla
  • Turan:
    Yine boş insan Ferhat konuştu 34 11 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat tam bir süzme o e sın 21 8 Yanıtla
  • Selman Caba:
    la ferhat ne demiş ellemeyin ferhata 13 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    turan fetöcümüsün yoksa çık açıkla biz insan yemiyoruz rahat ol 7 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EVET TAYTLI KULUBUN IHSAN KALKAVAN ASBASKAN OLDUGU DÖNEMLER ARAŞTIRILMALI DIR, FEROS UN BAGLANTILARI DA INCELENMELI, 8TAŞ IN IPTAL EDILEN KUPASI GIBI DAHA KUPALARI VARSA ALINARAK GALATASARAY A VERİLMELİ 2 10 Yanıtla
    Fatih Kaya:
    geçmişte 8 gol yedik ama tarih doneceksek galatasaray dediğimiz takım 13 tane yedi isterseniz bı Google'a yazın cikiyormu cikmiyormu himmet paraları da cabası. 1 0
    Fatih Kaya:
    o yüzden Arif Erdem hakan şükür avrupada tatil yapıyor dimi. hocammmm. hocammm 0 0
  • Ercan Kocak:
    Boş yorumcu Ferhat yine gelmiş. 9 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    tövbe haşa sanki bir peygamber ölmüş gibi telaş sarmış 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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