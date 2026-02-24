FETÖ'nün Jandarma Yapılanmasına Operasyon - Son Dakika
FETÖ'nün Jandarma Yapılanmasına Operasyon

24.02.2026 09:40
Ankara'da FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 5'i yurt dışına kaçtı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik MİT Başkanlığı ve kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldü.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, haklarında daha önce yargılama yapılmış olmasına rağmen yapılan fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonda, şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 5'inin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı ve 1'i hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA

FETÖ'nün Jandarma Yapılanmasına Operasyon
