FETÖ'nün kadın eğitim yapılanması soruşturmasında 14 ilde 29 zanlıdan 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'güncel kadın eğitim yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; toplamda 18 şüpheli serbest kaldı.
İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel kadın eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltındaki 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatılmış, İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da 13 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Diğer 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
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