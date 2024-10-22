FETÖ'nün Ölümü, Kahramanmaraş'ta Kutlandı

FETÖ'nün ölümüne davul-zurna eşliğinde kutlama
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ liderinin elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü davul zurna çalınması ile kutlandı.
Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş meydana Gülen'in fotoğrafının bulunduğu bir pankart astı. Meydandaki pankarta, 'İla Cehenneme Zümera' yazıldı.
Kahramanmaraş'ın milli mücadele kıyafetlerini giyip davul zurna çalan vatandaşlar FETÖ'nün ölümünü kutladı.
Bir müddet davullarla gösteri yapan vatandaşlar bölgeden ayrıldı.
Kutlamaya katılan vatandaşlar, "Bu vatan Türk'tür Türk kalacak darısı İmralı'nın başına" dedi.
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