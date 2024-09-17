FETÖ Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile emniyet personeli Ü.B. ve K.B. "W.B." isimli tekneyle Muğla'dan yurtdışına kaçarken yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "Adli makamlar tarafından; 9 şüpheli şahıs 'silahlı terör örgütüne üye olma', 4 tekne mürettebatı 'göçmen kaçakçılığı' suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı" bilgisini paylaştı.

Ali Yerlikaya, Muğla'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-28" operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki 'W.B.' isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik 'Kıskaç-28' operasyonu düzenlendi.

Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce karadan ve denizden yapılan takip çalışmaları sonucu; 'W.B.' isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ihraç edilen; O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personeli ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Adli makamlar tarafından; 9 şüpheli şahıs 'silahlı terör örgütüne üye olma', 4 tekne mürettebatı 'göçmen kaçakçılığı' suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı."