FETÖ Operasyonunda 1 Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında işlem yapılan, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen yabancı uyruklu N.U. yakalandı.

Şüpheli yapılan işlemlerinin ardından yurt dışına çıkarılması için ilgili birime teslim edildi.