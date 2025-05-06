FETÖ Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı

FETÖ Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 47 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 208 kişinin yakalandığını açıkladı.

06.05.2025 11:30
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 208 şüphelinin yakalandığı operasyonda, Gaziantep ile birlikte, bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca; FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri yakalandı.

Şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Gaziantep, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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