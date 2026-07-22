FETÖ Operasyonunda 51 Tutuklama - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 51 Tutuklama

22.07.2026 11:29
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22 ilde düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheliden 51'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlar sonucu 128 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." vurgusu yapıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

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