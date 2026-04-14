FETÖ/PDY Operasyonunda 43 Gözaltı

14.04.2026 14:04
Mersin merkezli operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı, aralarında kamu görevlileri de var.

MERSİN merkezli 8 ilde polisin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda; aralarında 3'ü aktif görevde, 16'sı ihraç edilmiş kamu görevlisinin de bulunduğu 43 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmada H.K.'nin 'Signal' isimli program üzerinden yurt dışındaki örgüt üyelerinden, 2017-2025 yılları arasında 'himmet' adı altında, farklı banka hesaplarında topladığı paraları, yine örgüt üyelerine dağıttığını belirledi. Bu kapsamda H.K. ve 3'ü aktif görevde, 16'sı ihraç edilmiş kamu görevlisinin de bulunduğu 43 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ekipler, Mersin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Mersin, Terör, Kamu, Son Dakika

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
