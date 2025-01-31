FETÖ/PDY Operasyonunda Bank Asya Hissedarları Tutuklandı

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İSTANBUL merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, aralarında Bank Asya 'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'da olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün mali organizasyonlarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmış, İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

BANKASYA HİSSEDARI TUTUKLANDI

Şüphelilerden Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal İdrak Babadağ ile Ekrem Ç., İbrahim E., Orhan A., Sıddık A. ve Selami K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet A., Ayhan K., Ahmet Ramazan B., Osman Uğur B., Fatma A. ve Yaman Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.