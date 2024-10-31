FETÖ Propagandasından Tutuklama

Aydın'da sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan kişi tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen H.D. (58) polis tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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