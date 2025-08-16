FETÖ Şehitleri için Mevlit Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ Şehitleri için Mevlit Töreni Düzenlendi

16.08.2025 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Darbe girişimine direnmek için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile daha önce vefat eden aile büyükleri Dursun Olçok, Erdoğan Olçok, Hacı Asiye Olçok ve Bekir Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.

Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa, Erol Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından şehitler için dua edildi.

Mevlidin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA

Abdullah Tayyip Olçok, Yerel Haberler, Erol Olçok, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Şehitleri için Mevlit Töreni Düzenlendi - Son Dakika

2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması
İstanbul’da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı 4 kişi kurtarıldı İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı
Bursaspor Stadyumu’nda yeni projeler başlatılıyor Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor
İstanbul servis midibüsü devrildi Çok sayıda yaralı var İstanbul servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
TFF açıkladı: Türkiye Kupası’nda yeni format TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
17:25
Putin, Trump’a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 18:15:18. #7.11#
SON DAKİKA: FETÖ Şehitleri için Mevlit Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.