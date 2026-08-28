FETÖ Soruşturmasında 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ Soruşturmasında 2 Şüpheli Gözaltında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Batmaz'ın kızı Esma ve Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal gözaltına alındı, aramalar yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Muğla ve İstanbul'da 4 adreste arama işlemi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yapılan aramalarda yakalandı.

Ankara Adliyesinde hakim olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve halihazırda cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da yapılan aramalarda gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.

Öte yandan 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Yakup Aykın ve bu yıl temmuzda yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Sami Yılmaz'ın yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Bilal Köseoğlu, Kemal Batmaz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Soruşturmasında 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı
Hürmüz’de geçici anlaşma: İran’dan ABD’ye şart Hürmüz'de geçici anlaşma: İran'dan ABD'ye şart
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
10:00
Geceye damga vuran Salah karesi Herkes aynı soruyu sordu
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 10:32:56. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ Soruşturmasında 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement