FETÖ Soruşturmasında 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet personelini örgüte kazandırma amaçlı faaliyet yürüten ve 20'si kamuda çalışan 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 20'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' 38 şüphelinin 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şu ana kadar şüphelilerin 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."