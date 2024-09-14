FETÖ Soruşturmasında Aranan Şüpheli Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016 yılından itibaren aranan K.M'nin İlkadım ilçesinde saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheli, ikametteki gardırobun arkasında saklanmak için oluşturulan bölmede yakalandı.
Gözaltına alınan K.M. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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