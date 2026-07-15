FETÖ Üst Düzey Üyeleri Rahat Yaşıyor

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hukuki süreçler geçiren, gaybubet evlerinde kaçak hayatı yaşayan üyelerine yaşadıkları süreci 'imtihan' olarak lanse ederken, örgütün üst düzey üyelerinin, yurt dışındaki rahat yaşamı gözler önüne serildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; FETÖ, 2014 yılından itibaren üst düzey yöneticilerini kademeli olarak yurt dışına kaçırdı. Örgüt yöneticilerinin rahat yaşamları için öncelikli tercihleri Batılı ülkeler oldu. Örgütün yönetici kadroları ve ailelerinin kısa zamanda daimi aldıkları oturum izinleri, konforlu yaşam tarzları, gösterişli düğünleri, villaları, farklı ülkelere seyahat ederken isim değişikliği yapmaları birçok kez gündeme geldi.

FETÖ'nün üst düzeyleri, 15 Temmuz sonrası geride bıraktıkları mensuplarının geçirdikleri hukuki süreçleri, hapis cezalarını ve gaybubet evlerinde saklanmalarını 'imtihan' gibi lanse etti. Geride kalan ve kaçak hayatı yaşayan örgüt mensupları gördükleri bu ayrım karşısında bağlılıklarını yitirdi. Örgüt yöneticileri ise bu konforlu yaşamı sürdürmeye devam etti.

RAHAT YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

ABD'de örgüt yöneticileri, mahrem birimlerin yöneticileri, 15 Temmuz darbe girişimine karışan sivil imamların aileleri ve rütbeli eski askerler, örgütün finansmanı ile mevcut yaşam standartlarına ulaştı. FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan ve örgütün icra heyetinde bulunan firari Barbaros Kocakurt ve aynı davada yargılanan firari İsmail Büyükçelebi, ailesiyle ABD'de New Jersey'de yaşıyor. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin oturduğu New Jersey'deki ev de FETÖ'nün yönetimi tarafından örgütün parası ile alındı. Darbenin sivil imamlarından Hakan Çiçek'in ailesi de ABD'de örgütün kasasından yaşamını sürdürenlerden. Çocukların okul ve eğitim masraflarına kadar örgüt, darbeci Hakan Çiçek'in ailesini finanse ediyor.

TİCARET YAPIYORLAR

FETÖ'nün mahrem yöneticileri, ABD'de örgütün finansmanı ile çeşitli ticari faaliyetler yürütüyor. Bilişim şirketleri, mobilya ve gıda işlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. ABD'de yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner, İsmail Kokuroğlu gibi isimler, kurdukları şirketlerle burjuva hayatı sürüyor. FETÖ'nün finansmanı ile kurdukları şirketlerini gizleyen bu isimler refah içindeki yaşamlarına devam ediyor.

ÜST DÜZEYE 10 BİN DOLAR MAAŞ

FETÖ'nün ABD'de yaşayan yöneticileri örgütten maaş da alıyor. Tavan maaş miktarı 10 bin dolar, en düşük maaş ise 2 bin 500 dolar. Maaş miktarı kademeye göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaşı alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan İcra Heyeti'nde yer alan 12 isim ve 40 kişilik İstişare Heyeti'nin bazı üyeleri var.