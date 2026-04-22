FETÖ üyeleri Kayseri'de yakalandı
FETÖ üyeleri Kayseri'de yakalandı

22.04.2026 01:29
İstanbul ve Osmaniye'den aranan 2 FETÖ hükümlüsü Kayseri'de düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

İSTANBUL'da, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., Kayseri de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye İlamat Bürosu tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç. isimli firari hükümlüler, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

