FETÖ Üyeliği Davası: 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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FETÖ Üyeliği Davası: 15 Yıl Hapis İstemi

13.06.2025 14:32
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Adana'da FETÖ'nün hücre evlerine eleman kazandırdığı iddia edilen M.İ. hakkında dava açıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerine eleman kazandırdığı iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık M.İ. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık M.İ. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık Y.G'nin ifadelerine yer verildi.

M.İ'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Darbe girişiminden sonra M.İ, başka bir arkadaşım üzerinden benimle irtibat kurarak görüşmek istediğini belirtti. Kendisiyle Adana'da buluştum. Benimle artık 'Musa' kod adlı örgüt abisinin ilgileneceğini söyledi. Ben de artık örgütle bağımı kestiğimi belirterek, bir daha beni aramamasını söyledim. M.İ, örgütün sohbet toplantılarına katılıyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da sanık M.İ'nin faaliyetlerine devam ettiği ve haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ailelerin çocuklarının örgüte kazandırılması için çalıştığı bilgisi aktarıldı.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerini faaliyete geçirdiği ve bu yönde farklı illerde söz konusu evlerin yapılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü iddianamede belirtildi.

İddianamede, "hijyen evinde" yakalanan, kod adı kullanan, cep telefonunda örgüt elebaşına ait video ve görseller tespit edilen M.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Üyeliği Davası: 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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