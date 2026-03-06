FETÖ Üyeliğinden Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Üyeliğinden Hükümlü Yakalandı

06.03.2026 15:32
Samsun Bafra'da, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmesinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Samsun, Bafra, Suç, Son Dakika

