FETÖ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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