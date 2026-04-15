FETÖ Üyesi 6 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi firari hükümlü H.K. (48), jandarma ekipleri tarafından yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin dün Efeler ilçesinde yaptığı operasyonla FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., yakalandı. Gözaltına alınan H.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
