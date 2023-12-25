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FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Muğla\'da yakalandı
25.12.2023 - 21:53,
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.

Kaynak: AA
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