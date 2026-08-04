FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis A.B. (62), düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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