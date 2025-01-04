FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanması çalışma başlattı.
Firari hükümlü H.D. (30) belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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