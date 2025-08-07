FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın, Erdemli ilçesinde saklandığını tespit etti.
S.A, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
