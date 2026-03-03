FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalındı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
