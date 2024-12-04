FETÖ Üyesi Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

04.12.2024 21:16
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Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi (53) kentte belirlediği adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ Üyesi Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika

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