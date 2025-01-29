FETÖ Üyesi İhraç Hakim Yakalandı

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(ANKARA)- FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıldır aranan şüpheli ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan adli işlemlerin bitmesinin ardından Akyıldız'ın Ankara Adliyesi'ne sevk edileceğini açıkladı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıldır gri listede aranan şüpheli ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada şüpheli olup silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ve 2014 yılında yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız, 28.01.2025 tarihinde Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine şüpheli Yaşar Akyıldız'ın adli soruşturma kapsamındaki işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlanılmıştır. İşlemlerin bitmesine müteakip şüphelinin Ankara Adliyesine sevki gerçekleştirilecektir."