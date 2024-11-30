FETÖ ve PKK/KCK Soruşturmalarında 23 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ ve PKK/KCK Soruşturmalarında 23 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör soruşturmaları kapsamında, demokrasi ve yerel yönetim temsilcileri de dahil olmak üzere toplam 23 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 50 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

30.11.2024 11:08
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturmaları kapsamında aralarında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması ile PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 26 Kasım'da 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, 35 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 12'si etkin pişmanlık, 7'si de mevcut delil durumu nedeniyle olmak üzere 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Diğer soruşturmada da 15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da bulunduğu 9'u tutuklandı, 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Kaynak: DHA

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