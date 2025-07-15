FETÖ\'ye Finansman Sağlayan WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen şüphelilerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Şüphelilerin yazışmalarında gıda kolisi altında Türkiye'de bulunan terör örgütü üyesi kişilere veya yakınlarına zarf içinde para göndererek maddi destekte bulundukları tespit edildi. Paylaşımlarda şüphelilerin gıda kolilerine koydukları paraların fotoğrafları da yer aldı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,