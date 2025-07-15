FETÖ'ye Operasyon: 14 Gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavındaki usulsüzlüklerine yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavlarındaki usulsüzlüklerin tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Söz konusu sınavlarda önceden soruları alarak sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen toplam 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.