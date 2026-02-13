FETÖ'ye Operasyon: 94 Vergi Müfettişi Gözaltında - Son Dakika
FETÖ'ye Operasyon: 94 Vergi Müfettişi Gözaltında

13.02.2026 09:33
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif görev yapan ya da ihraç edilmiş 94 vergi müfettişine yönelik İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde sabaha karşı operasyon yapıldığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerden 93'ünün gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği bilgisi yer aldı.

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesörlü-Büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 Vergi Müfettişi şahsa yönelik İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde 13/02/2026 tarihinde saat 05: 00 itibariyle gözaltına alınmaları suretiyle operasyon gerçekleştirilmiş olup, toplamda 93 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. 1 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilmiştir."

Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

