FETÖ'ye Yönelik 'KISKAÇ-27' Operasyonu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-27" operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-27" operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-27" operasyonlarında şüphelilerin, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması, Güncel Yapılanması ve Finans Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."