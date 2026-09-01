FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı

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Ankara'da FETÖ'nün bilişim yapılanmasında faaliyet gösteren 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel bilişim yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün kriptolu haberleşme programı "Signal"in deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda örgütün "güncel bilişim yapılanması" içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'u yakalanırken, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika

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