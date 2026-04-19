Fidan: AA, Dünyaya Açılan Kapımız

19.04.2026 17:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA standını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret ederek, AA'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Fidan, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2026 AA standına, kendisine eşlik eden Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Polat Safi'yle ziyarette bulundu.

AA'nın stant alanında kurulan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla oluşturulan "15 Temmuz Anı Odası"nı gezen Fidan, AA ekibiyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Stantta, AA ekibiyle sohbet eden Fidan, ADF'nin yoğun temposunda tüm faaliyetleri ve yabancı konukları ilgiyle takip edip haberleştiren AA çalışanlarına özverileri için teşekkür etti.

Fidan, "Anadolu Ajansı, bizim dünyaya açılan kapımız." dedi.

Ziyaret sırasında karşılaştığı Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı bir gençle de sohbet edip fotoğraf çektiren Bakan Fidan, lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciyle tez hazırlıklarını konuştu.

"Yarını Kurgulamak, Belirsizlikleri Yönetmek" temasıyla düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu'na, bu yıl 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı katıldı.

40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakanın bulunduğu ADF'de, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere, 460'ı aşkın üst düzey katılımcının yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda konuk yer aldı.

Kaynak: AA

